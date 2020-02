Isola ecologica a fuoco e incidente stradale con feriti: Vigili del Fuoco impegnati su più fronti

Da questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono impegnati in più interventi, al momento sono 10 in tutta la provincia, di cui almeno due particolarmente rilevanti.



Durante la mattinata una chiamata ha segnalato fiamme nell’isola ecologica del Comune di Cutro, a fuoco ormai da giorni. Squadre dei Vigili del fuoco con più mezzi sono sul posto per evitare il propagarsi dell’incendio nelle vicinanze. Nel pomeriggio, alle 15:44 una telefonata del 118 ha segnalato un principio d’incendio di un furgone, dovuto allo scontro tra quest’ultimo ed una autovettura Audi, in località Ventarola di Isola di Capo Rizzuto, nella zona industriale.

Nello scontro tra i due veicoli sono rimaste ferite tre persone tutte residenti ad Isola di Capo Rizzuto. Le stesse sono state soccorse e portate in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, mentre i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate nel furgone mettendo in sicurezza la zona circostante.

L’assenza di precipitazioni intanto favorisce gli incendi di sterpi quasi come se fosse primavera o estate, incrementando il numero di interventi ed impegnando i Vigili del Fuoco di Crotone su tutto il territorio, giorno e notte.