“Ionio Football Cup”, successo per l’evento che porta sport, turismo e giovani in Calabria

Si è conclusa con grande successo la prima edizione della “Ionio Football Cup”, la manifestazione turistica-sportiva dedicata al calcio giovanile organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica Libertas Serra San Bruno, che ha richiamato sulla costa ionica calabrese centinaia di giovani atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da diverse regioni italiane.

L’evento si è confermato un importante appuntamento sportivo e sociale, capace di coniugare competizione, aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza all’insegna dei valori autentici dello sport. Nel corso della manifestazione si sono disputate numerose gare dedicate alle diverse categorie giovanili, con il coinvolgimento di società sportive provenienti da più regioni del Paese. Le partite si sono svolte in un clima di entusiasmo, correttezza e fair play, confermando il calcio come uno straordinario strumento educativo e di crescita personale per le nuove generazioni.

Oltre all’aspetto agonistico, la Ionio Football Cup ha rappresentato una rilevante occasione di incontro e socializzazione tra giovani provenienti da realtà differenti, promuovendo i valori dell’inclusione, del rispetto reciproco e della partecipazione attiva.

Particolare rilievo ha assunto anche la dimensione turistica dell’iniziativa. La presenza delle delegazioni sportive e delle famiglie accompagnatrici ha contribuito a generare una ricaduta di rilievo sul territorio, confermando il ruolo dello sport quale strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali. Attraverso le attività collaterali organizzate durante il soggiorno, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario della Calabria.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di una qualificata rete di partner istituzionali e sportivi. Fondamentale il supporto del Centro Nazionale Sportivo Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e dei Comitati Regionali Libertas Calabria, Campania e Liguria, oltre al Comitato Provinciale Libertas di Salerno, che hanno contribuito alla promozione dell’iniziativa e al coinvolgimento delle società sportive partecipanti.

Importante anche il sostegno delle Amministrazioni comunali coinvolte nel progetto. In particolare, il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio ha affiancato l’organizzazione nell’accoglienza delle delegazioni e nella promozione dell’evento, mentre i Comuni di Soverato e Brognaturo hanno contribuito a rafforzare la rete istituzionale a sostegno della manifestazione, condividendone gli obiettivi di crescita sportiva, promozione territoriale e sviluppo delle comunità locali.

La manifestazione è stata ospitata dal Villaggio Sant’Andrea Resort, che ha accolto atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da diverse regioni italiane, contribuendo alla riuscita organizzativa dell’evento e all’accoglienza delle delegazioni partecipanti.

“La Ionio Football Cup ha confermato come lo sport possa rappresentare uno straordinario strumento di crescita per i giovani e, allo stesso tempo, un’importante opportunità di promozione per il territorio” ha dichiarato il presidente della Libertas Serra San Bruno, Francesco De Caria. L’entusiasmo dimostrato dagli atleti, dalle famiglie e dalle società sportive partecipanti rappresenta per noi la soddisfazione più grande e uno stimolo a continuare su questa strada”.

Forte del successo registrato e dell’entusiasmo manifestato da società sportive, atleti e famiglie provenienti da diverse regioni italiane, il comitato organizzatore ha già avviato la programmazione delle prossime edizioni della Ionio Football Cup. L’obiettivo è quello di accrescere ulteriormente il numero dei partecipanti, ampliare la rete delle collaborazioni istituzionali e sportive e consolidare la manifestazione come uno degli appuntamenti di riferimento del calcio giovanile nel panorama nazionale. Un percorso di crescita che punta a rafforzare sempre di più il connubio tra sport, inclusione, turismo e valorizzazione delle eccellenze del territorio calabrese.

Considerato il significativo investimento economico sostenuto per l’organizzazione della manifestazione, l’Associazione Libertas Serra San Bruno ha inoltre presentato domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Calabria per la concessione di contributi destinati alle manifestazioni sportive. L’istanza è attualmente in fase di valutazione e, in caso di esito positivo, consentirebbe di sostenere e sviluppare ulteriormente un progetto che ha già dimostrato importanti ricadute sportive, sociali e turistiche sul territorio.

L’ottima risposta ottenuta conferma la validità di un progetto che guarda al futuro e che intende continuare a promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione territoriale attraverso eventi di qualità e sempre maggiore richiamo.