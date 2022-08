Ionadi, venerdì sportello di orientamento universitario con Campus Friends

È stato organizzato per venerdì lo Sportello di orientamento universitario dall’Amministrazione comunale di Ionadi, in partnership con l’Associazione studentesca “Campus Friends”. Lo Sportello sarà aperto dalle 9 alle 13:30 e consentirà a tutti i ragazzi del territorio di confrontarsi con gli studenti dell’Università della Calabria e porre loro domande per risolvere i propri dubbi in merito al percorso post-diploma.



Questo strumento gratuito, messo a disposizione della cittadinanza, sarà peraltro utile per ricevere assistenza in merito a quelli che sono i percorsi di studio offerti dall’ateneo, sulle tempistiche di iscrizione, sugli alloggi, sulle borse di studio, nonchè sui sistemi di trasporto locale. Uno sportello fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Ionadi, con un proficuo impegno degli assessori Valentina Fusca (Politiche giovanili) e Nicolina Corigliano (Scuola), e che potrà essere realizzato grazie alle straordinarie competenze e alle capacità relazioni messe in campo dall’Associazione “Campus Friends”, a cui va “un sincero ringraziamento” da parte dell’Amministrazione. “Con una simile realtà associativa – ha spiegato il sindaco Fabio Signoretta – si è certi che potranno essere realizzate numerose ulteriori iniziative in futuro”.