Ionadi, l’assessore Ciliberto replica alla consigliera Gullì: “Nel settore ambiente fatto un grande lavoro”

“A seguito dell’articolo uscito sulla stampa qualche giorno addietro, vorrei precisare – osserva Gaetano Ciliberto, assessore comunale all’Ambiente a Ionadi – che nel settore ambiente e manutenzione dei parchi e aree verdi, deleghe a me assegnate, un gran lavoro è stato fatto e che ancora si sta portando avanti, dalla pulizia con cadenza mensile all’installazione di giochi per bambini, proprio in questi giorni oggetto di manutenzione straordinaria, per finire aelle aree periferiche, come ad esempio in località Contura dove è stata riaperta una strada comunale grazie alla pulizia delle cunette che non avveniva da circa 10 anni”.



Il personale è esiguo per un Comune in costante crescita demografica, ma grazie anche all’aiuto degli ammortizzatori sociali stiamo facendo un gran lavoro. Non so a cosa si riferisca quando parla di mezzi vetusti, ricordo a me stesso che ad un anno dell’insediamento dell’Amministrazione Arena abbiamo acquistato una terna gommata che praticamente è ogni giorno a lavoro sul territorio comunale”.

“L’attenzione invocata per tutto il territorio – puntualizza l’esponente della Giunta comunale – c’è ed è sotto gli occhi di tutti. Gli operai, di comune accordo con l’Ufficio Tecnico, sono stati assegnati in egual misura al capoluogo ed alle frazioni del Comune.

Vorrei sottolineare, inoltre, il gran lavoro svolto per la raccolta della differenziata. In diversi Comuni limitrofi vi sono stati problemi di mancata raccolta, certo non imputabile agli enti stessi, ma a problemi relativi al conferimento in discarica. Nel nostro Comune non c’è stato un solo giorno di fermo, qualcuno si è chiesto come mai? Penso di no, perché finché le cose procedono bene nessuno lo nota, eppure non è stato facile riuscire a coordinare tutto affinché non si saltasse neanche un giorno di raccolta”.

“L’invito che rivolgo alla consigliera Gullì – termina l’assessore – è di voler attuare una politica costruttiva, specificando sin da ora che non è con l’articolo di giornale che si programmerà prima la pulizia della villa o di qualsiasi altro luogo. Ovviamente anche la villa comunale sarà pulita come da programma, ma non saranno anticipati i tempi a discapito di altre zone già in programma: per me e l’intera Amministrazione comunale tutto il territorio ha la stessa importanza e tutti i cittadini pari dignità”.