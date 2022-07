Ionadi, l’Amministrazione comunale offre supporto alle vittime di usura e di estorsione

È stato di recente istituito il “Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, la cui domanda di contributo può essere presentata dalle vittime di usura e di estorsione, nonchè dai soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.



L’Amministrazione comunale di Ionadi, nell’ottica di una concreta attuazione del Fondo e con l’obiettivo di offrire agli imprenditori del territorio un ulteriore strumento di sostegno, ha attivato uno sportello di supporto per l’invio delle domande alla Regione Calabria; a tal fine, è stata altresì avviata una campagna di sensibilizzazione a mezzo social, stampa e sito web istituzionale dell’Ente, con l’obiettivo di informare tutti i potenziali beneficiari della nuova misura a disposizione. L’indennizzo copre infatti il 10% del danno subito fino ad un massimo di 15mila euro per soggetti che risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale; inoltre, si concede un contributo massimale di 10mila euro sugli importi fatturati per acquisto e installazione di impianti elettronici di rilevazione di presenze estranee per i soggetti che abbiano sporto denuncia per aver subito atti intimidatori. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite apposito modello all’indirizzo pec appositamente attivato dalla Regione Calabria. L’Amministrazione comunale invita gli interessati a rivolgersi ai propri Uffici di segreteria per maggiori informazioni.