Ionadi, Giampiero Calafati eletto presidente del Consiglio

Si è riunito oggi il Consiglio comunale di Ionadi per l’elezione del presidente. L’elezione è avvenuta all’unanimità a favore del consigliere Giampiero Calafati. Quest’ultimo, 47 anni di professione avvocato, avrà l’onore e l’onere di condurre i lavori dell’assise civica per la legislatura appena iniziata all’insegna dell’Amministrazione guidata da Fabio Signoretta.



Il neo-eletto presidente ha voluto prendere la parola per ringraziare i consiglieri comunali per la fiducia accordata e per augurare a tutti un quinquennio di collaborazione. In particolare, il suo richiamo è stato fatto in merito all’accezione del Consiglio comunale come vero e proprio “laboratorio di idee e proposte” e non come un’arena in cui consumare bagarre che non andrebbero a portare risultati ai cittadini. Un saluto particolare, infine, è stato fatto al gruppo di minoranza per una futura cooperazione con la volontà di svolgere un ruolo assolutamente imparziale.

L’altro importante punto posto all’ordine del giorno ha riguardato invece la modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Nello specifico, è stata prevista la possibilità di trasmettere in diretta streaming le future sedute del Consiglio stesso, in modo da consentire a tutti i cittadini di seguire i lavori.