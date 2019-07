“Io sono Ambiente”: a Pizzo la manifestazione sul riutilizzo della plastica

“Io sono Ambiente 2019 “ è un progetto che sulla base di un accordo di programma tra il Comando Unità Forestale Ambientale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevede per tutto il periodo estivo 2019, alcune manifestazioni con la presenza di uno stand istituzionale Carabinieri Biodiversità nelle località turistiche più note di tutta Italia.



Dette manifestazioni sono finalizzate a fornire al pubblico informazioni sul tema del riciclo, del riutilizzo e riduzione della plastica, della tutela della biodiversità marina e terrestre, fornendo indicazioni sulle buone pratiche che possono contribuire alla difesa dell’ambiente.

La quantità di rifiuti di plastica nei mari è in aumento; ogni anno vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materia plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano. Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su settori come il turismo, la pesca e l’acquacoltura.

Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, la prima tappa sarà nel Comune di Pizzo Calabro e si svolgerà in Piazza della Repubblica nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, in ore serali e notturne.

Gli incontri saranno gestiti dai Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Mongiana.

Collaboreranno all’evento: Lega Ambiente di Ricadi, il Parco regionale delle Serre e il Comune di Pizzo Calabro.