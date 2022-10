“Io allatto a km 0”: le iniziative in Calabria

Ottobre è il mese dedicato all’allattamento, all’interno del quale è calendarizzata la Settimana Mondiale Allattamento (SAM) .

Una campagna a cui la Regione Calabria ha aderito attraverso una campagna di informazione coordinata dal Dipartimento Tutela della salute, diretto da Iole Fantozzi, e curata dallo staff del settore 4 “Prevenzione e Sanità pubblica” guidato dalla dottoressa Maria Pompea Bernardi.

La Regione Calabria ha deciso, peraltro, di coniugare l’attenzione per un momento tanto importante e delicato nella vita di una famiglia con la promozione di sani stili di vita che rappresentano la base per uno sviluppo in salute. Ecco perché la campagna il titolo dell’iniziativa regionale è “Io allatto a Km 0”.

“Promuovere la salute delle bambine e dei bambini nei primi mille giorni di vita rientra tra i programmi del Piano regionale di prevenzione 2020/2025 – ha detto il direttore generale del Dipartimento Salute Iole Fantozzi – protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno rappresentano solo una delle 10 azioni contenute nel piano stesso”.

In questi sette anni, da quando la campagna è stata avviata, secondo quelli che sono i dati monitorati dal settore 4 del Dipartimento, diverse sono state le iniziative messe in campo dalle operatrici e operatori dell’area materno-infantile, dai Pediatri di Famiglia, dagli Enti Locali e dalle associazioni di volontariato in rappresentanza delle mamme. Anche quest’anno le iniziative previste saranno diverse e su tutto il territorio regionale, per avere informazioni potete contattare il Consultorio oppure il Punto Nascita di riferimento della vostra zona, il Pediatra di Famiglia e le associazioni di volontariato in rappresentanza delle mamme.

CATANZARO E PROVINCIA

Catanzaro 9 ottobre “Storie di latte” – Parco della Biodiversità dalle ore 10. Lamezia Terme 9 ottobre “Allattiamo” centro vaccinazioni Lamezia dalle ore 10. Soverato 12 ottobre “Allattiamo” Centro vaccinazioni Soverato dalle ore 10. Catanzaro 22 ottobre Parco Gaslini (quartiere Lido) dalle 10 alle 13 incontro con le ostetriche dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Lamezia Terme – 23 ottobre giornata conclusiva della Settimana dell’allattamento dalle ore 10; Lamezia Terme piazzetta San Domenico dalle 15.30 alle 19 open day per un allattamento consapevole.

COSENZA E PROVINCIA

Mirto Crosia – 29 ottobre – diamoci una mano sosteniamo l’allattamento. Centro vaccinale ore 9. Rende – 19 ottobre Aula 15 Edificio Polifunzionale Unical -Evento Formativo informativo per gli studenti del corso di laurea in Scienze della nutrizione. Trebisacce – 7 ottobre ore 15.30 Consultorio famigliare “Io allatto a km 0”. Montalto Uffugo – delegazione municipale – 7 ottobre ore 10 “Io allatto a Km 0”. Corigliano-Rossano – mercoledì 5 e venerdì 7 ottobre presso i locali del consultorio familiare di Corigliano incontro informativo con le ostetriche rivolto alle donne in gravidanza e alle neomamme ore 10; Corigliano-Rossano – sabato 8 ottobre ore 11 ospedale open day per conoscere le ostetriche il reparto la sala travaglio/parto, e attraverso dei video parlare dell allattamento, previo appuntamento. Castrovillari – 14 ottobre, presso la sala convegni dell’ospedale, dalle 9 alle 17, il personale del Punto nascita, open day del reparto di Pediatria e del Consultorio familiare organizzano evento informativo. Rossano Consultorio – 13 ottobre dalle ore 13.00 alle 18.00 pomeriggio dedicato alle neo-mamme e quelle future “Vantaggi dell’allattamento”.

CROTONE E PROVINCIA

Crotone – Sono previsti tre eventi, di cui due prevedono il coinvolgimento degli istituti scolastici della città di Crotone Liceo Classico Pitagora e Liceo Artistico, il terzo con il Centro vaccinale della città.

VIBO VALENTIA prevede tre eventi rivolti alla popolazione di cui due a Vibo e uno a Tropea con date da definire.

Ogni ulteriori informazione potrà essere richiesta alla dottoressa Anna Mignuoli: anna.mignuoli@regione.calabria.it- 0961/853826