Investito da un treno: è in condizioni non preoccupanti

Stava camminando sulla linea ferrata, quando è stato investito da un treno.



Un migrante, giunto in Calabria con un veliero insieme ad una cinquantina di persone, ha riportato ferite non gravi a causa dell’incidente verificatosi ad Africo. Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato portato all’ospedale di Locri. Altri due migranti, in sua compagnia, non hanno riportato ferite. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti i

Carabinieri della Compagnia di Bianco. Durante i soccorsi, il traffico ferroviario è stato sospeso.