È finito a terra dopo un impatto, la cui dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli, con un furgoncino.

Un 50enne è rimasto ferito in un incidente verificatosi a Fago Savini di Sorianello ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’uomo, che circolava a piedi, è stato subito soccorso dalle persone che si trovavano a bordo del mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti del caso.