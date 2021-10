Invalidità, Cavallaro (Cisal): “Inaccettabile togliere l’assegno a persone con un piccolo lavoro”

“Togliere l’assegno di invalidità alle persone con disabilità che percepiscono un compenso da piccola attività lavorativa è inaccettabile”.

Lo ha detto il Segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, secondo il quale ciò “significa limitare ulteriormente la possibilità di integrazione sociale ed autosufficienza economica di queste persone che spesso affrontano spese aggiuntive legate alla propria condizione”. “Significa – ha aggiunto – portare queste persone a scegliere la via dell’isolamento a discapito di quella dell’inclusione, per non perdere quel minimo di aiuto. Occorre intervenire immediatamente per correggere l’equivoco normativo esistente da 50 anni e ripristinare la compatibilità sino ad ora ammessa”.