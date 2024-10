Intriganti iniziative per la Nuova Medimo Oratori: piccoli calciatori presenti alla partita della Juve e protagonisti di un match in Piemonte

Sarà un’esperienza emozionante quella che aspetta i calciatori in erba (classe 2015 e 2016) della Nuova Medimo Oratori. La compagine calcistica domani sarà infatti presente sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino per seguire da vicino il match Juventus-Lazio, valido per l’8° giornata del Campionato di Serie A. La trasferta nella terra della Mole proseguirà domenica con la partita fra la squadra di Dinami (e dintorni) e lo Spazio Talent Soccer, team affiliato ai bianconeri. I bambini saranno accompagnati, oltre che dai genitori, anche dal mister Antonino Di Bella e dal presidente don Rocco Suppa. Ma le iniziative della Medimo non si arrestano qui: per le giornate del 19 e 20 dicembre è previsto un nuovo approfondimento tecnico con l’ex calciatore di Cagliari, Palermo e Reggina Antonio Criniti, che fornirà consigli e suggerimenti ai giovani talentuosi.