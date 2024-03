Intitolata la sede municipale di Brognaturo a Cosmo Tassone: il riconoscimento delle Istituzioni e l’emozione della gente

Ha dedicato la vita al suo paese mettendoci passione, coraggio, impegno e determinazione tanto da legare indelebilmente il suo nome a Brognaturo. Cosmo Tassone ha rappresentato il faro e l’anima di un popolo che adesso ha voluto riconoscergli, anche ufficialmente, il ruolo di guida senza tempo.

La cerimonia di intitolazione della sede municipale, moderata da Pietro Melia e introdotta dalle note della banda di Cardinale, è divenuta un momento per celebrare la grandezza dell’uomo Cosmo Tassone, del politico dedito alla sua gente, del padre e del marito amorevole, dell’amico schietto e affidabile. Presenti i sindaci provenienti da ogni angolo della Provincia (ed anche oltre), le autorità civili, militari e religiose. Inarrestabile l’emozione della figlia Rossana, attuale sindaco, che ha inteso il suo maestro come “dimostrazione della vicinanza delle Istituzioni ai cittadini” e come artefice del “riscatto e della valorizzazione della sua terra”. “Lui era il Comune – ha, in particolare, affermato – e oggi il Comune è lui”. Dopo il saluto del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha ricordato “le battaglie per la Sanità e l’essere al servizio della comunità”, il prefetto Paolo Giovanni Grieco ha rilevato “la grande eredità di Tassone che trova tanti pronti a raccoglierla” sottolineando che “spesso chi vive nelle zone interne si sente trascurato, ma oggi qui le Istituzioni ci sono tutte”. Se il questore Cristiano Tatarelli si è concentrato “sull’esempio di amministratore che fa il suo dovere per la comunità senza compromessi con nessuno”, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina ha rimarcato “il rapporto simbiotico di Cosmo Tassone con la sua comunità” precisando che egli “è morto da ultimo dei cittadini di Brognaturo, perché ha sempre anteposto i bisogni degli altri alle proprie esigenze”. “Era un politico di razza – ha sostenuto – che ha posto l’altruismo come base operativa della sua azione politica”. Sul suo percorso come parte del sindacato, sindaco, presidente di Usl, Comunità montana e Ente per il diritto alla studio e sui tratti caratteriali si sono soffermati i sindaci di Vibo Valentia (Maria Limardo), Vazzano (Vincenzo Massa), Spadola (Cosimo Damiano Piromalli) e Serra San Bruno (Alfredo Barillari) e l’ex sindaco di Nardodipace Antonio Demasi, che hanno anche rammentato interessanti aneddoti. Racconto tra passato e futuro quello dell’ex parlamentare ed assessore regionale Saverio Zavettieri che ha riflettuto sul ruolo dei sindaci e ha asserito che Tassone “si è identificato con la via istituzionale nonostante fosse un contestatore nato”. Le conclusioni sono state affidate al sottosegretario all’Interno Wanda Ferro che ha posto l’accento sulle “tre doti (mano, mente, cuore) che Cosmo Tassone ha utilizzato per mettere in atto ciò in cui credeva”. “Egli – ha aggiunto Ferro – ha vissuto la sua Brognaturo fino all’ultimo istante. Era un uomo di valore che con sé portava i valori. Era un uomo che delegava alle donne tutte le battaglie che, al pari di un uomo, potevano condurre”. Tassone sapeva che “la politica non si fa con il rancore, ma si fa con l’ascolto, il confronto, lo scontro e sempre a viso aperto”. Ferro ha inoltre operato un passaggio sul fatto che “il Ministero dell’Interno sta riscrivendo il Testo Unico degli Enti locali” con modifiche che vanno nella direzione “dell’affiancare le Amministrazioni comunali per poter rispondere ai cittadini”.

Dopo la consegna dei doni ai rappresentanti istituzionali, è stata scoperta nella commozione generale la targa di intitolazione a Cosmo Tassone del palazzo municipale.