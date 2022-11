Intimidazioni in Calabria: data alle fiamme l’automobile di un assessore comunale

I Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio stanno indagando sull’incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha parzialmente distrutto l’automobile dell’ingegnere 36enne Leonardo Sposato, assessore comunale ai Lavori pubblici. Il veicolo era posteggiato nei pressi dell’appartamento in cui vive l’amministratore pubblico. Sul luogo in cui ignoti hanno appiccato il rogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco che si sono anche occupati di effettuare i rilievi idonei per dare sostanza alle attività investigative.

“Solidarietà incondizionata” nei confronti dell’esponente della Giunta comunale “per l’atto vile e vigliacco che ha dovuto subire e che respingiamo totalmente” hanno espresso in un comunicato diffuso in giornata i membri della locale Amministrazione comunale. “Esprimiamo massima fiducia – sono state le parole del Primo Cittadino, Gianni Papasso – nelle forze dell’ordine e nella magistratura. La nostra speranza è che presto gli esecutori e i mandanti vengano assicurati alla giustizia e si faccia piena luce sull’accaduto. In ogni caso l’Amministrazione comunale terrà sempre la barra dritta e la violenza e la delinquenza non passeranno. Erigeremo un muro ancora più alto contro chi non vuole fare progredire la Città di Cassano”. “Il Comune – ha annunciato il sindaco – si costituirà parte civile contro i responsabili dell’incendio nel caso in cui dovessero essere identificati e processati, soprattutto se dovesse emergere che l’incendio dell’auto dell’assessore Sposato è collegato al suo ruolo istituzionale”.