Intimidazione contro l’onorevole Cannizzaro: tre colpi di pistola sulla vetrina della segreteria politica

Questa sera ignoti hanno esploso tre colpi di pistola calibro 38 contro i vetri del locale che ospita a Reggio Calabria la segreteria politica dell’onorevole Francesco Cannizzaro, Deputato uscente di Forza Italia e candidato per la coalizione di centrodestra nella prossima competizione elettorale.

La sede si trova di fronte a Palazzo Campanella, la casa del Consiglio regionale. L’intimidazione è stata compiuta nel corso di un incontro al quale il parlamentare “azzurro” prendeva parte insieme al suo staff. I proiettili, per fortuna, finendo sui vetri, non hanno colpito nessuno. Sebbene non siano blindati, hanno, comunque, attutito la traiettoria dei bossoli. Al momento sul luogo dell’attentato si trovano personale delle Volanti e della Polizia Scientifica. Il Pubblico Ministero di turno, informato di quanto successo, si è rivolto agli agenti della Squadra Mobile. E’ ipotizzabile, tuttavia, che il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri assegni l’incarico di appurare i fatti alla Direzione distrettuale antimafia. Non è da escludere una eventuale legame con le dinamiche della campagna elettorale che avrà il suo epilogo con il voto del 25 settembre.