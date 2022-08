Intimidazione Cannizzaro, la Fiamma si ribella: “Una vera e propria barbarie che la gente onesta di Reggio è costretta a sopportare”

La segreteria provinciale del Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore esprime la propria solidarietà per l’atto criminale compiuto ieri ai danni dell’onorevole Francesco Cannizzaro e dei componenti del suo staff “barbaro bersaglio – commenta il Portavoce provinciale Giuseppe Minnella – di vili criminali che avrebbero potuto compiere una vera e propria strage per la dinamica con cui l’atto si è consumato.

Che Reggio Calabria viva uno dei periodi più bui della propria storia lo stiamo ripetendo da anni: il costante imbarbarimento della città, il suo impoverimento economico, la progressiva scadenza qualitativa della sua classe politica, che ha portato molti partiti a preferire dei ‘catapultati’ da altre regioni nel silenzio servile ed ossequioso dei dirigenti e militanti locali, ci restituiscono un quadro della città che va oltre la desolazione”. “Tutto insieme, però, non sarebbe stato sufficiente – rilevano i rappresentanti locali della Fiamma – ad immaginare lontanamente quanto è invece realmente avvenuto ieri: tre colpi di pistola esplosi non in piena campagna, ma di fronte la sede del Consiglio regionale, in pieno centro, in una serata d’agosto quando ancora la gran parte dei cittadini deve ritornare a casa per cena. Una vera e propria barbarie, una delle tante barbarie che la gente onesta di Reggio è costretta a sopportare, mal digerire, per continuare a vivere nella propria città. E’ iniziata come peggio non poteva la campagna elettorale a Reggio Calabria”.