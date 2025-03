Intimidazione al sindaco di Serra, i commenti degli esponenti politici ed istituzionali

“Il coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia esprime totale solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto intimidatorio subito”. È quanto afferma il coordinatore e capogruppo di FI in Consiglio regionale, Michele Comito, appresa la notizia dell’incendio dell’auto del primo cittadino serrese. “Tutto il partito – aggiunge – manifesta vicinanza al sindaco Barillari, e lo invita a non retrocedere di un millimetro. Il linguaggio della violenza non può essere accettato da chi ambisce a costruire una comunità sana fondata sui valori della civile convivenza e del civile confronto. Siamo certi che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia gli autori del deplorevole gesto. Al sindaco rinnoviamo tutta la nostra solidarietà”.

Anche il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, si dice “profondamente amareggiato” esprimendo “affettuosa vicinanza istituzionale e umana. Amarezza e dispiacere – rileva – sono i sentimenti più immediati. La consapevolezza di essere dalla parte giusta della storia e della società abbia, comunque, la prevalenza”.

Articolato il commento del consigliere regionale Ernesto Alecci: “intendo esprimere tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al Sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari e alla sua famiglia, per il gravissimo episodio di intimidazione di cui è stato vittima questa notte: l’incendio dell’auto parcheggiata sotto la sua abitazione. Un atto vile e violento che ha turbato l’intera comunità del centro del vibonese, sgomenta e impaurita dopo quanto accaduto. In queste ore, infatti, sembra prendere sempre più piede la pista dolosa su cui le Forze dell’ordine stanno prontamente indagando attraverso tutti i rilievi del caso. Sono certo che questo atto non fermerà l’attività amministrativa di Barillari e della sua Giunta, che si è stretta prontamente accanto al Primo Cittadino in queste ore difficili, così come ha fatto tutta la cittadinanza. Ma episodi di questo tipo, oltre a provocare il nostro sdegno e la nostra disapprovazione, devono farci comprendere, ancora una volta, quanto stia diventando complicato svolgere le proprie attività pubbliche e non all’interno della nostra regione. Stiamo assistendo ad una continua escalation di atti violenti e intimidatori che vedono vittime gli amministratori, i medici, gli infermieri, i professori, gli avvocati. Il ricorso alla violenza e alla prevaricazione sta diventando quasi normale. Una situazione allarmante a cui occorre porre rimedio nel minor breve tempo possibile”.

“Esprimo piena solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto subito. È intollerabile dover assistere ancora ad episodi di questo genere, che minano la serenità di amministratori che invece si spendono per il bene della propria comunità. Auspico che le forze dell’ordine, impegnate da sempre nel contrasto ad ogni forma di criminalità, riescano ad assicurare alla giustizia gli autori di un gesto che non colpisce soltanto il primo cittadino ma scuote tutta la comunità. Al sindaco Barillari rinnovo la mia vicinanza”. Sostiene il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

“L’Anci Calabria esprime solidarietà e vicinanza assolute al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, la cui auto è stata distrutta da un incendio che sembra doloso”. Afferma invece la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che aggiunge: “questo vile atto rappresenta un attacco al sindaco Barillari, a tutta la comunità di Serra San Bruno e all’intero sistema delle autonomie locali calabresi. Anci Calabria auspica che gli investigatori facciano luce sull’accaduto e sottolinea la necessità di garantire piena sicurezza e tranquillità degli amministratori locali, i quali ogni giorno operano per il bene dei cittadini. Siamo al fianco del sindaco Barillari e di tutti i sindaci calabresi che, nonostante le difficoltà e le intimidazioni, continuano a lavorare con coraggio e determinazione – conclude la presidente Succurro – per il progresso e la legalità nei nostri territori”.

“Solidarietà, profonda e totale al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto intimidatorio subito” viene espressa dal Commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo. “Totale vicinanza al sindaco Barillari – afferma Grillo – che sono certo reagirà con la forza che ha in sé per non retrocedere di un solo millimetro rispondendo con le azioni al cupo linguaggio della violenza, che tutta la società civile respinge con fermezza in una città ricca di una comunità sana fondata sui valori della convivenza e del confronto leale. Come Parco delle Serre, certi che le forze dell’ordine presto individueranno gli autori del deprecabile atto, rinnoviamo – conclude Alfonso Grillo – la nostra solidarietà rimarcando come in questi ultimi anni il ruolo dei sindaci abbia assunto sul territorio del Parco un ruolo emergente in un rapporto istituzionale e di fiducia che si è instaurato con ciascuno di loro nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali per il bene della comunità tutta”.

“Gli attacchi agli amministratori locali non ledono solo la sfera personale dei destinatari ma rappresentano anche un vile affronto alle intere comunità che per prime devono sentirsi offese e colpite”. Il consigliere regionale Francesco De Nisi esprime “ferma condanna” all’incendio che nella notte ha distrutto l’auto del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.“Il sindaco Barillari e la sua famiglia – aggiunge De Nisi – non devono sentirsi soli. L’insieme degli anticorpi sociali e istituzionali devono e possono rappresentare la spinta emotiva per non arretrare di un solo passo dinnanzi a chi è contro la legalità e gli slanci di progresso dei nostri territori”. De Nisi, nel riaffermare la propria solidarietà al sindaco Barillari, conclude facendo leva “sul sicuro impegno delle forze dell’ordine per l’individuazione degli autori del vile gesto e nella capacità dell’intero apparato civile di opporsi con fatti concreti a chi intacca le istituzioni democratiche”.

“Apprendo con sgomento dell’ennesimo ignobile atto nei confronti di un amministratore locale calabrese. Mi stringo con sentimenti di amicizia e di vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, bersaglio di un vile episodio che lo colpisce nel pieno della sua attività amministrativa, da sempre improntata al bene comune. Un fatto, sul quale mi auguro venga presto fatta chiarezza, individuando i responsabili e assicurandoli alla giustizia, che denuncia l’ormai intollerabile condizione di estrema esposizione e solitudine in cui, spesso, versano gli amministratori locali. Una condizione sulla quale è necessario riflettere e intervenire. A nome mio e del movimento Liberamente progressisti, convinto sostegno al sindaco Barillari”. È invece il commento del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti).

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il grave gesto intimidatorio subito, che va condannato con fermezza.

Alfredo, sindaco di riconosciute capacità amministrative, continuerà certamente ad operare nell’esclusivo interesse dei suoi concittadini.

Atti del genere non solo non ci intimidiscono, ma rafforzano la nostra determinazione ad amministrare avendo come unico obiettivo la crescita e lo sviluppo della Calabria e dei calabresi e come metodo la trasparenza e le legittimità dell’azione amministrativa.

Auspico che chi ha compiuto questo vile gesto venga individuato e punito al più presto”. Così Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.

“Ancora una volta siamo costretti ad assistere al clima di tensione a cui sono sottoposti gli amministratori locali e quanto accaduto dovrebbe farci riflettere sulle subculture, ancora oggi, presenti in alcune parti della società. Siamo convinti che il sindaco Barillari saprà reagire con determinazione nella sua attività amministrativa senza farsi intimorire dalla vile aggressione”. È il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba.

Vicinanza pure dal sindaco di Vibo, Enzo Romeo: “A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Vibo Valentia, manifesto la sincera solidarietà al collega Alfredo Barillari per il criminale atto subito. Chi, per mandato popolare, ha la responsabilità di amministrare, dinanzi ad episodi del genere non può che provare un profondo senso di scoramento. Ma, al contempo, bisogna reagire e non piegarsi a chi pratica il linguaggio dell’odio e della violenza, e sono certo che il sindaco Barillari non si farà intimidire”.

Ferme le riflessioni del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “L’atto di intimidazione nei confronti del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari è gesto inaccettabile che mira a sopraffare la libertà e mina il principio di legalità fondamentale in uno Stato di diritto. Siamo certi che la comunità di Serra San Bruno saprà reagire a questo vile gesto, dimostrando che nessuna azione violenta può scalfire la determinazione di chi crede nei valori democratici”.

Vuole andare a fondo anche il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti: “L’intimidazione perpetrata nei confronti del sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barilari evidenzia, ancora una volta, la costante esposizione a riprovevoli atti di violenza dei rappresentanti delle Istituzioni di questo territorio. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco e all’intera Comunità serrese, sempre attiva e impegnata in grandi battaglie di crescita civile e culturale. Dichiaro, inoltre, la piena disponibilità ad ogni iniziativa utile a difesa della legalità e dello Stato di diritto indispensabile per poter garantire crescita civile e tenuta democratica. In tale direzione sono fiducioso nell’operato dello Stato e delle Autorità preposte che certamente adotteranno le più efficaci azioni al fine di garantire il presidio del territorio, l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. Di certo occorre agire con sollecitudine”.

Dura condanna del “vile gesto” anche dall’associazione dei commercianti serresi “Cartusia” che ribadisce “vicinanza e solidarietà” al primo cittadino.

Prende posizione anche il sindaco di Nardodipace Romano Loielo: “apprendendo la sconvolgente notizia dell’attentato intimidatorio avvenuto durante la notte scorsa ai danni del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, non posso che esprime sentimenti di profondo disprezzo nei riguardi di simili gesti e nei confronti di quei soggetti che ancora ritengono di poter offendere l’intera comunità, oltre che le Istituzioni dello Stato, con i loro intollerabili metodi di prevaricazione con l’uso della forza. Ho espresso la mia vicinanza e il mio sostegno al collega sindaco, esortandolo a reagire organizzando subito una manifestazione che coinvolga la cittadinanza dell’intero comprensorio delle Serre per dire no a questi selvaggi tentativi di imporre illegalmente la propria volontà nel territorio. Auspico più serrate attività repressive da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità giudiziaria a tutela della libertà e della dignità non solo dei cittadini, ma di tutti i rappresentanti dello Stato, ai vari livelli, che in un territorio aspro e difficile come quello delle Serre quotidianamente profondono il loro impegno nel pieno interesse della crescita e dello sviluppo delle rispettive comunità”.