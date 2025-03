Intimidazione al sindaco Barillari, Tassone: “Episodio che desta preoccupazione”

“Questa mattina mi sono recato presso l’abitazione del sindaco Alfredo Barillari per esprimergli la mia personale vicinanza umana e la solidarietà politica e istituzionale. Da persona da anni impegnata in politica non posso che esprimere forte preoccupazione per quanto accaduto, circostanza che colpisce non solo il sindaco ma l’intera comunità serrese”.

L’ex sindaco Luigi Tassone mostra vicinanza del successore e condanna “fortemente questo deprecabile gesto di sopraffazione e questo inquietante rigurgito di violenza che spinge tutti quanti a riflettere e a contrastare il perpetrarsi di un fenomeno che si pensava irripetibile negli anni. Auspico – conclude – rapidità nelle indagini e una risposta corale da parte della società civile serrese, che non intende piegarsi ad atteggiamenti di tal genere”.