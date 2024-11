Intimidazione a Vazzano, Mangialavori: “Solidarietà al sindaco, episodio sconfortante”

“Quanto avvenuto al sindaco di Vazzano merita una severa condanna da parte di tutti. È sconfortante dover assistere ad episodi di questo tipo in danno di sindaci ed amministratori che lavorano in favore delle proprie comunità, qualunque controversia e contrapposizione non potrà mai essere risolta con i metodi della violenza. Nella certezza che le forze dell’ordine riusciranno ad individuare i responsabili, esprimo al sindaco Vincenzo Massa la mia solidarietà e vicinanza”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Giuseppe Mangialavori.