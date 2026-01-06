Intimidazione a Iannello, Martino: “Solidarietà dall’Amministrazione di Capistrano, i responsabili saranno assicurati alla giustizia”

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, e l’Amministrazione comunale esprimono “vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia Antonio Iannello” condannando “il vile gesto perpetrato ai danni dell’abitazione e della sua autovettura mediante l’esplosione di alcuni colpi di pistola”.

“La triste notizia apparsa sulle varie testate giornalistiche – sostiene Martino – ci getta nello sconforto. La tutela dell’istituzione democratica, politica, rappresenta uno dei principi cardini. Siamo convinti e speranzosi che le forze dell’ordine possano assicurare al più presto alla giustizia l’autore o gli autori dell’accaduto. Al presidente Iannello – conclude – va la più profonda vicinanza e solidarietà in un momento così triste”.