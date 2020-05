Interventi sulla Sp 93, il sindaco di San Nicola da Crissa: “Importanti lavori di Anas”

Il sindaco del Comune di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, ringrazia Anas per gli interventi effettuati, previsti e programmati sulla Sp 93 (Ex Ss 110), passata in gestione all’azienda delle strade nel mese di gennaio 2019.

“Date le ottime relazioni esistenti con l’azienda e per gli interventi effettuati anche in situazioni di emergenza, in tempi brevi e con professionalità, in considerazione delle capacità lavorative con cui gli operai hanno agito”, il sindaco ha voluto esprimere l’apprezzamento per le attività che hanno interessato i tratti stradali nel territorio comunale.

Secondo il primo cittadino, “grazie alle pulizie marginali di cunette e fossi, da parte degli operai Anas, si è reso possibile il ripristino della regimazione idraulica delle acque meteoriche, ed inoltre, sono previsti lavori per risolvere locali smottamenti e per ripristinare il piano viabile sconnesso nel tratto costeggiante il lago Angitola, inoltre è stato ripristinato l’attraversamento stradale di un torrente impegnato dai massi trasportati dall’alluvione del 2018 con la messa in sicurezza del ponte in muratura e la scarpata, potenzialmente a rischio erosione”. Oltre ai lavori attualmente in corso per il ripristino dell’abbassamento del piano viabile che attualmente interrompe la strada con un percorso alternativo interno all’abitato, Anas ha previsto ulteriori interventi , 6 milioni di euro per pavimentazioni, barriere, corpo stradale e per il ripristino del tratto interessato da due frane, oltre ad ulteriori interventi programmati e previsti su opere d’arte e corpo stradale per elevale i livelli di sicurezza della strada.