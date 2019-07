Interventi contro il dissesto idrogeologico: Oliverio zittisce i 5Stelle

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, nel prendere atto dell’avvenuta approvazione, nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2019, delle proposte avanzate dalla Regione, ha espresso soddisfazione ed ha comunicato ai Comuni ed agli enti interessati l’avvenuto finanziamento al fine di procedere rapidamente alla definizione delle procedure per la realizzazione dei lavori, alcuni dei quali previsti entro il 2019 ed altri entro 2020-2021.



“Le proposte da noi formulate – ha dichiarato Oliverio- tenendo conto dei criteri stabiliti nel confronto tra il Ministro e le Regioni, sono quelle già pronte per il completamento delle procedure entro i tempi previsti. Sono questi altrettanti tasselli della consistente programmazione da noi definita, per far fronte al dissesto idrogeologico che consentiranno di affrontare alcune criticità con l’apertura di nuovi cantieri.”

“Leggo su alcuni quotidiani -prosegue il presidente della Regione- una nota a firma (addirittura) di tredici parlamentari calabresi del Movimento Cinque Stelle che, riproponendo una vecchia e logora cultura politica risalente agli anni del dopoguerra, tentano maldestramente di rappresentare anche questi interventi, per circa 12 milioni di euro, come frutto del loro interessamento, quando invece sono la normale risultante delle proposte avanzate dalla Regione sulla base delle risorse ad essa destinate.

“È il caso di dire -conclude Oliverio- che più è modesto il livello della politica, più è roboante il messaggio mediatico”.