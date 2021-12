Interdittiva stronca “Cooperazione Sud per l’Europa” ma non c’era infiltrazione mafiosa: l’errore cancella 25 posti di lavoro e un’attività di 17 anni

L’errore costa caro, soprattutto a chi grazie ad un’idea aveva trovato lavoro in una terra difficile. Costa a chi quell’idea l’aveva tradotta in realtà, costa a chi a vario titolo aveva trovato forme di collaborazione (e quindi di guadagno), costa a chi usufruiva di servizi e costa anche allo Stato in termini di immagine e di introiti derivanti da imposte. Insomma, quell’interdittiva che mise il bollino nero su “Cooperazione Sud per l’Europa” non solo non avrebbe avuto motivo di esistere ma ha prodotto danni economici e sociali rilevanti.

I fatti Con sentenza n. 8643 pubblicata il 28/12/2021, il Consiglio di Stato, III sezione (presidente Franco Frattini, relatore Giulio Veltri), rigettando l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, ha confermato l’annullamento della interdittiva antimafia emessa nei confronti della “Cooperazione Sud per l’Europa”, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Carbone in appello, e dall’avvocato Mariarosaria Orlando nel precedente grado di giudizio.

Le motivazioni della sentenza I giudici dell’Appello hanno confermato quanto rilevato dal Tar in I grado circa la mancanza di “un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa”, mancando peraltro rapporti e frequentazioni significative e rilevanti da parte dei componenti della Coop Sud con imprese e soggetti sospetti. I giudici di secondo grado hanno poi evidenziato, che l’appellata aveva fornito idonea documentazione, atta a smentire quanto sostenuto nel provvedimento interdittivo, nonché che avesse provato che alcune frequentazioni erano priva di rilevanza e dettata soltanto da motivi lavorativi non idonei a rivelare una permeabilità mafiosa. I giudici hanno ribadito che “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa a cascata”, tuttavia precisando che perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima “è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società”.

Le contestazioni per valori “irrisori” Nella sentenza emergono particolari che dimostrerebbero il valore praticamente irrilevante delle operazioni contestate: “A fronte di una spesa, dal 2016, di €. 3.696.380,25 per forniture e servizi: a) i rapporti economici instaurati con imprese considerate dall’amministrazione “sospette” sono di valore irrisorio (nell’informativa impugnata viene indicato, ad es., quale fornitore la “(…)” di (….) con il quale la società ricorrente ha avuto un solo rapporto economico, risalente al 29/04/2017, con una spesa pari ad € 50. Altro fornitore indicato dalla Prefettura è la (…) con la quale vi sono stati due episodi di contatto, entrambi nell’anno 2016, di € 170,80. Discorso pressoché identico per (…) di (…), presso il quale nell’arco di 3 anni, in 7 distinti episodi, la società ricorrente ha speso meno di €. 200,00. Presso (…) Cooperazione Sud per l’Europa ha speso tra il 2016 e il 2017 la complessiva cifra di € 577,00); b) si tratta di soggetti non raggiunti, neanche ex post, da provvedimenti interdettivi, ma “sospettati” dall’amministrazione in ragione di precedenti penali o frequentazioni, non conosciuti né conoscibili dalla cooperativa committente”.

L’attività, il fatturato e i posti di lavoro cancellati

Cooperazione Sud per l’Europa, con sede a Mileto, operava nel campo della formazione professionale, dell’organizzazione di tirocini internazionali, progettazione europea, assistenza domiciliare, e da ultimo dell’assistenza ai migranti. All’atto dell’interdittiva (ottobre 2018) aveva ben 17 anni di attività, 3,6 milioni di fatturato annuo e 25 dipendenti oltre a decine di collaboratori. La fiducia nella cooperativa è stata distrutta dalle errate conclusioni” a cui era addivenuta l’interdittiva adottata e dalla rilevanza data alla notizia dalla stampa locale. Parimenti sono venuti cosi a mancare la fiducia degli Istituti di credito, che hanno chiesto la revoca degli affidamenti concessi, e dei fornitori che hanno preteso la variazione dei rapporti fiduciari sino ad allora accordati. A causa di questi fatti la cooperativa ha attraversato una grave crisi finanziaria che l’ha portata attualmente alla liquidazione.

In ogni caso “viva soddisfazione” è stata espressa dall’avvocatoGiacomo Carbone per il risultato processuale raggiunto, anche con il merito dell’avvocato Mariarosaria Orlando, che ha restituito dignità e giustizia agli organi della Cooperativa.