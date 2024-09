Intense attività della Polizia su tutto il Vibonese: controllate oltre mille persone

I servizi di ordine e sicurezza pubblica a carattere interforze su tutto il territorio provinciale, disposti dal questore sulla base di quanto convenuto in Prefettura in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica proseguono a ritmo serrato. Queste attività richiedono l’impiego di agenti della Polizia di Stato sia della Questura, con le sue varie articolazioni, che del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia stradale, nonché di un’aliquota di militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e della Polizia Municipale per i controlli di specifica competenza. Gli interventi vengono effettuati anche grazie all’impiego di numerose pattuglie delle Volanti della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea.

Corposi sono i numeri prodotti nelle sole giornate di venerdì e sabato scorsi: sono stati infatti controllati 515 veicoli e 1.085 persone.

L’attività di prevenzione, inoltre, ha consentito di monitorare locali ed esercizi commerciali, attraverso controlli avventori e accertamenti di Polizia amministrativa, con un’azione volta a prevenire condotte delittuose attraverso un mirato controllo di eventuali centri di aggregazione, locali pubblici, centri commerciali e vie d’accesso alle varie aree geografiche individuate.

I servizi di controllo continueranno senza soluzione di continuità al fine di garantire la massima sicurezza alla comunità e un un pacifico svolgimento di tutte le attività cittadine, compresa una sana movida.