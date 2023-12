Integrazione dei cittadini marocchini nel Vibonese: vertice tra Naccari, Falvo e Limardo

L’integrazione e la numerosa presenza di cittadini marocchini nel territorio vibonese sono stati gli argomenti discussi nella giornata di ieri dal Console onorario del Regno del Marocco in Calabria, Domenico Naccari, con il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. Nel corso dei colloqui, inseriti all’interno di una visita istituzionale del console nel territorio vibonese, sono quindi state affrontate tali tematiche. Nello specifico, il magistrato ha riconosciuto che la comunità marocchina è ben inserita nel contesto sociale e non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista socio-antropologico. Il primo cittadino, poi, ha ricordato il patto di gemellaggio sussistente tra la città di Vibo e quella di Dakhla, in Marocco, ed ha auspicato un proficuo incremento delle relazioni tra i due paesi.

Nel pomeriggio il Console Naccari è stato ospite presso l’emittente radiofonica ‘Radio onda verde 98 FM’ nella trasmissione “Pagina Protetta” condotta da Nicolino La Gamba. Nel corso della conversazione ha ribadito che “l’integrazione – oramai ampiamente avvenuta – tra la comunità marocchina e la società calabrese è alla base non solo della interculturalità ma anche dei rapporti economici tra l’Italia e il Marocco”; ha inoltre sottolineato la vocazione portuale di Gioia Tauro – culla del porto più importante del Mediterraneo – e della “cugina” Tangeri, anch’essa sede di un centro portuale di fondamentale importanza strategica. Ha auspicato che questi continui dialoghi istituzionali, da lui promossi, possano contribuire alla crescita economico imprenditoriale della regione Calabria.

L’avvocato Naccari ha, infine, espresso soddisfazione in quanto i dati recenti confermano quanto la comunità marocchina sia sedimentata nel tessuto calabro, come è peraltro palese dall’alta occupazione lavorativa dei marocchini e dalla bassa percentuale degli stessi nelle stime relative agli atti delinquenziali.

Salutando e ringraziando la conduzione di Nicolino La Gamba e ringraziando per l’ospitalità, il Console onorario ha rinnovato il suo impegno per portare avanti al meglio il suo incarico ed ha menzionato la sua prossima visita istituzionale che si terrà a Napoli presso il Console Generale del Regno del Marocco, a Napoli.