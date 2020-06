Insulti alla Calabria, le scuse di Easyjet chiudono il caso: sarà avviata un’indagine interna alla compagnia

“Dopo l’ondata di indignazione non solo dei calabresi ed in seguito alle nostre proteste seguite da una lettera inviata ai manager, la compagnia aerea Easyjet si è scusata, ha rimosso la descrizione piena di insulti e ha annunciato l’avvio di una indagine interna.

Suggerisco ai manager della compagnia di voli low cost di visitare la Calabria facendosi accompagnare, magari, da chi cura i testi che dovrebbero ispirare i viaggiatori nella scelta delle proprie mete. Errori come questo sono un danno d’immagine enorme per il Sud Italia e possono influenzare pesantemente la nostra economia già duramente colpita dalla crisi legata al Coronavirus. Ecco perché da settimane il Movimento 5 Stelle Europa sta portando avanti una campagna mediatica in lingua inglese per mostrare a tutto il mondo che l’Italia è un Paese sicuro, accogliente e bellissimo. Servono messaggi positivi e non pregiudizi e superficialità”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara.