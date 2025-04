“Insieme per Spadola” già ai nastri di partenza: l’obiettivo è “consolidare l’identità e l’unità della comunità”

Quadratura del cerchio già trovata anche per “Insieme per Spadola”, compagine che è impegnata da tempo nella vita politica del Comune della Minerva e che ha scelto di rinnovarsi per “dare sempre migliori risposte al territorio e alle necessità dei cittadini”. Cambiamento nei progetti e nei volti: i nuovi protagonisti sono da sempre impegnati nell’associazionismo, nel sociale e nelle attività di valorizzazione del territorio, sono professionisti competenti e appassionati, il cui “unico scopo è porre il cittadino al centro dell’interesse del nostro progetto e del nostro operato”.

Il gruppo fonda il proprio impegno su “serietà, trasparenza e senso di responsabilità” e ha come obiettivo quello di “ascoltare i cittadini, lavorare con metodo e prendersi cura del paese con spirito di servizio”.

“Abbiamo l’energia, le competenze e la determinazione – affermano infatti i promotori del movimento – per affrontare con passione le sfide che ci attendono. Siamo pronti a metterci a completa disposizione della comunità”.

Candidati alla carica di consigliere sono Raffaele Barbara, Francesco Filardo, Bruno Gallè, Bruno Gallè (Corsaro), Gessica Garcea, Brunella Rosi, Francesco Tucci, Maria Grazia Vavalà, Angelo Versace e Antonio Zaffino.

Il gruppo è guidato dal candidato a sindaco Cosimo Damiano Piromalli, che punta a tornare in sella e che fa dell’esperienza politica uno dei suoi punti di forza. Questi esponenti, alcuni da decenni impegnati nell’Amministrazione pubblica, vantano “una profonda conoscenza delle dinamiche politiche del territorio, che ha permesso nel corso degli anni di instaurare e mantenere proficui e solidi rapporti con enti ed istituzioni, con i loro rappresentanti ed esperti, possibili partner che possono facilitare la realizzazione di progetti ed attività di sviluppo e riqualificazione”.

Il gruppo si fonda “su un unico ideale comune: il bene di Spadola e dei suoi cittadini”. “Abbiamo le capacità – sostengono i candidati – per scrivere un futuro migliore per la nostra comunità e costruire un paese sempre più sano, vivibile, un territorio realmente a misura di tutti. Il nostro slogan elettorale ‘con la gente, per la gente’ riassume efficacemente la natura ispiratrice della nostra attività e il soggetto al centro del nostro interesse”. Secondo questa impostazione di pensieri, “il Comune è l’Ente primo e più vicino ai cittadini, chiamato a farsi carico delle loro necessità, deve perciò garantire dei servizi e porre in atto tutte le azioni finalizzate a promuovere il benessere del quotidiano delle persone”. Altro scopo è quello di “consolidare l’identità e l’unità della nostra comunità” che “non può e non deve essere vittima di divisioni e incomprensioni, per pure logiche e vantaggi politici”. “Per noi – asseriscono ancora – la famiglia è il cuore pulsante della società, un concetto sacro che va preservato e difeso, il nucleo fondante che plasmerà i cittadini e gli uomini del domani, del nostro futuro”. Al progetto “Insieme per Spadola” partecipano oltre a candidati e simpatizzanti, anche “professionisti, imprenditori, lavoratori, uomini e donne che con il loro sacrificio hanno fatto grande la nostra comunità”, che vivono “quest’esperienza consapevoli di poter avere un ruolo attivo nella cura del nostro paese, certi che troveranno ad amministrare la cosa pubblica interlocutori dediti al dialogo ed all’ascolto, rispettosi dei diritti dei cittadini”.

Nelle prossime settimane il gruppo “Insieme per Spadola” continuerà ad essere presente sul territorio per “ascoltare, confrontarsi e condividere con i cittadini la propria amministrativa”.