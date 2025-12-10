“Insieme costruiamo speranza”: giovedì l’”Inclusion Day” organizzato dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati

“Insieme costruiamo speranza”!

L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati organizza anche quest’anno l’Inclusion Day, una giornata di sport e inclusione, aperta a tutti, con e senza disabilità, per promuovere la cultura dell’inclusione e della solidarietà.



Si tratta di una felice intuizione della Arcidiocesi che da anni promuove con questa iniziativa la bellezza dell’inclusione attraverso lo sport condividendo i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto dell’avversario, del sacrificio e dell’umiltà.

La manifestazione, che si terrà giovedì 11 dicembre e sarà articolata, come da tradizione, in due momenti. Al mattino a partire dalle 9:30 all’Istituto d’istruzione superiore (Iti, Ipa, Ita) “E. Majorana” di Corigliano Rossano, si parte con un momento di accoglienza a cura dei giovani nelle Aggregazioni Laicali.

A seguire i saluti del dirigente scolastico Saverio Madera e di S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise che precedono le testimonianze di Domenico Nigro Imperiale presidente regionale Fim Calabria e istruttore subacqueo con specialità Adaptive. Alle 10:30 partita di torball che si concluderà attorno alle 12:00. Al pomeriggio al palazzetto dello sport “Piero Ianni” dei Padri Giuseppini del Murialdo nell’area urbana di Rossano, alle 15:30, dopo un momento di accoglienza e i saluti di mons. Aloise e di Kevin Garofalo della polisportiva Olimpya, risuoneranno ancora le testimonianze di Domenico Nigro Imperiale e anche di Piero Greco formatore Nazionale istruttori subacquei per diversamente abili Fipsas e anche del Gruppo Subacqueo Paolano del centro di eccellenza nazionale per le attività subacquee Fipsas, dedicati ai diversamente abili. Alle 16:00 inizio dei lavori con attività dimostrative di gioco a cura della polisportiva Olimpya e alle 16:15 un torneo interparrocchiale.

L’obiettivo è quello di creare un momento di incontro e di condivisione tra persone con disabilità e normodotati, attraverso attività sportive e ludiche.

L’evento, che vedrà la partecipazione di atleti con disabilità e normodotati, sarà un’occasione per promuovere la cultura dell’inclusione e della solidarietà, e per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’integrazione e della partecipazione di tutti.

La manifestazione, aperta a tutti, è stata organizzata dall’Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero, unitamente all’Ufficio di Pastorale per le Persone con Disabilità e al Settore Giovani di Azione Cattolica, nella persona dei rispettivi direttori don Vittorio Salvati, don Agostino Stasi e don Luigi Martino.