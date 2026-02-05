Insediamento giovani agricoltori: garantito il finanziamento di tutte le domande ammesse

Approvata la graduatoria relativa dell’Avviso pubblico “SRE01 – Insediamento giovani agricoltori”, nell’ambito del Csr Calabria 2023/2027 – Programma Strategico della Pac 2023-2027.

Con decreto dirigenziale n. 1236/2026, il Dipartimento Agricoltura ha disposto l’ammissione a finanziamento di tutti i beneficiari le cui domande risultavano ammissibili per un importo complessivo pari a 44.462.585,51 euro, utilizzando integralmente le risorse rese disponibili e anzi incrementandole in coerenza con la dotazione complessiva dell’intervento SRE01, che ammonta a 70.000.000,00 euro. La dotazione iniziale dell’Avviso, infatti era di 40 milioni di euro.

“L’intervento SRE01 – specifica l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – rappresenta una delle misure strategiche della Regione Calabria per favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile in agricoltura e rafforzare la competitività del sistema agricolo regionale, incentivando l’avvio di nuove imprese e l’innovazione nei territori rurali”.

“Con l’approvazione della graduatoria dell’Avviso SRE01 – prosegue l’esponente della Giunta Occhiuto – la Regione compie un passo concreto a sostegno dei giovani che scelgono di investire il proprio futuro in agricoltura. Abbiamo lavorato per reperire ulteriori risorse e garantire il finanziamento di tutte le domande ammesse, perché crediamo che il ricambio generazionale sia una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la modernizzazione delle aziende agricole e la valorizzazione delle nostre aree rurali. Investire sui giovani significa investire sul futuro della Calabria, A breve – informa infine l’assessore Gallo – partirà un nuovo bando con finanziamento ministeriale e subito dopo un altro con risorse comunitarie. L’obiettivo è di raggiungere il numero di almeno mille nuovi giovani incentivati”.

La graduatoria e tutta la documentazione ufficiale sono disponibili sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, nella sezione dedicata al Csr 2023-2027.