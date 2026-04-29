Inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti: richiesta di processo per sei persone



La Procura della Repubblica di Crotone ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di sei persone, accusate a vario titolo di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti.

Le indagini, condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Sersale attraverso articolate attività tecniche e investigative, hanno consentito di ricostruire una filiera di smaltimento irregolare, facendo emergere la presenza di un’area utilizzata come discarica abusiva, all’interno della quale sarebbero stati conferiti rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi, con conseguente compromissione dell’integrità ambientale del territorio di Petronà.

In questi giorni sono state notificate agli interessati le conclusioni delle indagini preliminari, atto che precede solitamente la richiesta di processo e permette alla difesa di visionare gli atti o presentare memorie.

