Iniziato il ciclo di incontri organizzato dal Co.re.com Calabria sull’utilizzo consapevole del web e dei social media

E’ iniziato dall’Istituto comprensivo “Montalbetti–Telesio” di Reggio Calabria, retto dalla dirigente professoressa Marisa Maisano, il ciclo di incontri organizzato dal Co.re.com Calabria sul tema “Per un utilizzo consapevole del Web e dei Social media”. In ragione delle restrizioni dovute alla pandemia, la dirigente e i suoi collaboratori hanno predisposto la diretta in streaming dell’evento, grazie alla quale vi hanno potuto assistere tutte le classi del Comprensivo stesso e alunni e studenti di altre scuole.

Dopo i saluti della dirigente e del direttore del Co.re.com, avv. Rosario Carnevale, i lavori sono stati introdotti dall’avvocato Antonino Mallamaci, funzionario dello stesso ente, e sono proseguiti con le relazioni delle psicologhe dottoressa Samantha Libri e dottoressa Ilenia Longo, quest’ultima volontaria della SIPEM Calabria presieduta dalla dottoressa Alessandrina Paviglianiti. Le psicologhe si sono soffermate su vari aspetti, quali la privacy e l’uso dei social media, mettendone in evidenza, con l’ausilio di video e slides, le criticità, soprattutto dal punto di vista delle conseguenze di carattere psicologico derivanti dall’utilizzo eccessivo delle piattaforme consacrate prioritariamente alla condivisione di foto e video, quali Instagram e Tik Tok. Molto interessante e formativo il confronto tra relatori e studenti e tra studenti stessi, i quali hanno dimostrato una grande capacità di esposizione e, fatto molto rilevante, una spiccata propensione nel recepire i consigli e i suggerimenti proposti. Ai frequentanti il Comprensivo è stato consegnato un questionario di 17 domande a risposta aperta, predisposto dal Co.re.com., che sarà utile, al termine del ciclo, per avere un quadro complessivo della situazione calabrese in questo ambito, e che sfocerà in una pubblicazione curata dal Co.re.com. Il programma proseguirà nei prossimi giorni, con appuntamenti già fissati per il 26 ottobre, presso il “Panella–Vallaur”i, e per il 28, presso il “Cassiodoro” di Pellaro, ai quali daranno il loro contributo i professori Domenico Marino e Gabriele Lax, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e le psicologhe Erika Broccoli e Ilenia Longo. Le istituzioni scolastiche calabresi interessate ad ospitare gli incontri sono invitate a contattare il Co.re.com. Calabria all’indirizzo corecom.cal@consrc.it o ai numeri 0965814984 – 0965880311 – 0965880044.