Iniziativa dell’Einaudi di Serra per Natale: “Ricostruiamo la socialità nel nostro territorio. Di nuovo tutti insieme”

Decine e decine di serresi stanno degustando in questi giorni le prelibatezze preparate dai maestri di Cucina e dagli alunni del triennio dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. In un clima natalizio che fa i conti con le preoccupazioni derivate dall’emergenza pandemica, l’Istituto diretto dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo ha voluto comunque lanciare una nota di speranza allestendo, nel rispetto delle normative antiCovid, un proprio stand di degustazione all’interno del mercatino di Natale che si snoda lungo la via principale del centro storico di Serra. La destrezza e l’estro creativo dei professori Luigi Giordano (Chef) e Francesco Lamanna (Maestro pasticciere), coadiuvati dagli assistenti di laboratorio e dagli studenti di Cucina, hanno trovato espressione nelle forme e nei profumi dei dolci tipici della tradizione locale, a partire dai torroncini di mandorle e di nocciole amalgamate con delicatissimo miele, alle fragranti “sussumelle” decorate con gustosa glassa, ai fichi secchi ricoperti di finissimo cioccolato fondente. Un’esplosione di sapori, dunque, custodito all’interno di uno stand che è stato curato con dovizia di particolari dal professore Francesco Angotti (Bartender) e dagli studenti di Sala.

“Questa iniziativa, che rientra nell’ambito di un progetto intitolato ‘Ricostruiamo la socialità nel nostro territorio. Di nuovo tutti insieme’, serve a ricucire i fili di un tessuto sociale che si è sfilacciato nel corso dei lunghi mesi di pandemia – ha detto il preside Ceravolo – ed è l’occasione per tirare fuori le energie costruttive delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che da troppo tempo stanno sopportando le restrizioni rese necessarie dalla diffusione del contagio”.

Lo stand dell’Einaudi, che ha aperto i battenti il 18 dicembre, oltre ai giorni 19, 22 e 23, sarà ancora operativo il 24, 26 e 30 di questo mese dalle ore 17.00 alle ore 20.00; ad accogliere i visitatori ci sono gli studenti dell’Einaudi che, oltre a regalare dolci squisitezze della tradizione dolciaria locale, distribuiscono anche materiale illustrativo utile ad orientare gli alunni delle scuole medie e le loro famiglie verso la scelta del livello scolastico successivo. Nel corso delle serate di apertura, infatti, i professori Teresa Vavalà, Massimo Marzano, Teresalba Iennarella, Raffaella Carnovale, Salvatore Luciani, Angela Iennarella, Francesco Vinci, Ivana Ariganello, Ilaria Cosco, Bruno Papa, Graziella Giamba e Angelabruna Tassone si alterneranno per offrire suggerimenti e consigli a quanti volessero informazioni sull’offerta didattica dell’Istituto Einaudi che vanta un’articolazione di ben cinque indirizzi: il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, l’AFM (ex Ragioneria), il CAT (ex Geometri) , e l’IPSEOA (Alberghiero) con un turno antimeridiano ed uno pomeridiano per studenti lavoratori.