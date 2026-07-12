Iniziativa delle Amministrazioni di Nardodipace, Fabrizia e Mongiana: “La Sp 94 è ridotta a mulattiera, la gestione passi all’Anas”

Arrivano nuovi segnali di insofferenza e disagio delle comunità delle Serre verso la Provincia di Vibo Valentia. Stavolta a lanciarli sono le Amministrazione comunali di Nardodipace, Fabrizia e Mongiana che ha voluto cristallizzare il proprio pensiero in apposite deliberazioni. Oggetto del contendere è la strada provinciale 94 (ex strada statale 110), arteria vitale per le comunità dell’entroterra.



Secondo le Giunte guidata dai sindaci, Romano Loielo, Francesco Fazio e Francesco Angilletta, questo tratto stradale – fondamentale per gli scambi sociali, culturali ed economici – versa “in condizioni di forte degrado, risultando di fatto ridotto a una mulattiera, con evidenti rischi per la sicurezza della circolazione, aggravati dalla segnaletica orizzontale e verticale precaria e, a tratti, del tutto inesistente”. Altra problematica è quella legata alla “mancanza di corsie o spazi dedicati alla circolazione ciclistica, nonostante il percorso sia ufficialmente inserito in itinerari cicloturistici di rilevanza nazionale (tra cui “Ciclovia dei Parchi” e “Appennino bike tour”). Ritenendo “ineludibile” una corretta manutenzione, gli Esecutivi dei tre paesi si sono mosse per stimolare Provincia, Regione, Anas e Ministero dei Trasporti affinché “promuovano la stipula di idoneo Accordo di programma per l’assegnazione del tratto stradale provinciale Sp 94 alla competenza gestionale e manutentiva di Anas, dotata del necessario know-how tecnico e professionale specifico in materia di reti stradali”.