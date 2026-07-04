Iniziativa dell’Arcivescovo Maniago, il Comitato “San Bruno” plaude: “Grande sensibilità”

Il Comitato “San Bruno” esprime la più sincera gratitudine a Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, per “la sensibilità, la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti delle comunità delle Serre”.

“L’iniziativa dell’Arcivescovo, oltre a rappresentare una risposta al nostro appello – sostiene il Comitato – nasce anche da una Sua precisa volontà pastorale di farsi vicino alle popolazioni delle aree interne, richiamando un principio fondamentale: la tutela della salute è un diritto inviolabile della persona e deve essere garantita a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive.

Sapere che un Pastore della Chiesa – prosegue il gruppo – ha scelto di dare voce alle preoccupazioni delle nostre comunità rappresenta per noi un motivo di speranza e un incoraggiamento a proseguire il percorso intrapreso”.

Il Comitato “San Bruno” continuerà a “portare avanti, con spirito costruttivo e nel dialogo con tutte le istituzioni, la battaglia per la difesa e il potenziamento dell’Ospedale di Serra San Bruno e, più in generale, della sanità nelle aree montane della Calabria”.

Da qui il ringraziamento all’Arcivescovo “per aver dimostrato con i fatti che la vicinanza alle persone passa anche attraverso la difesa dei loro diritti fondamentali”.