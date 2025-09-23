Iniziati i lavori di adeguamento sismico all’Istituto tecnico commerciale, “Per Serra Insieme”: “Continueremo a vigilare”

Il gruppo consiliare di minoranza “Per Serra Insieme” accoglie “con soddisfazione” l’avvio dei lavori di adeguamento sismico dell’Istituto tecnico commerciale di Serra San Bruno. “Dopo mesi di attesa, e a seguito della nostra interrogazione protocollata lo scorso 26 agosto alla Provincia di Vibo Valentia – sostengono gli esponenti di opposizione Biagio Figliucci e Vito Regio – finalmente si registra il movimento del cantiere. È una notizia positiva per tutta la comunità scolastica e per l’intero territorio montano, ma non possiamo dimenticare che i tempi sono strettissimi: il cronoprogramma PNRR impone la conclusione entro giugno 2026 e ritardi ulteriori metterebbero a rischio un finanziamento di 760.000 euro destinato alla sicurezza dei nostri studenti”.

Il gruppo politico insiste nella sua presa di posizione e ribadisce che “la nostra interrogazione (richiesta di informazioni, ndr) resta in attesa di risposta formale, come previsto dalla legge (art. 43 Tuel, entro 30 giorni)”. Secondo quanto sostenuto da “Per Serra Insieme”, la Provincia ha “il dovere istituzionale di chiarire: i motivi del ritardo nell’avvio, le misure adottate per rispettare il cronoprogramma e i progetti relativi alla riqualificazione della palestra di via Guardiaboschi Mulè, ancora chiusa e in abbandono da oltre dieci anni”.

Il gruppo promette di “mantenere massima attenzione e vigilanza fino alla consegna e all’ultimazione dei lavori, perché la scuola è un presidio essenziale per il futuro dei giovani e per contrastare lo spopolamento della nostra area montana” e di “continuare a fare la nostra parte, con spirito costruttivo ma con fermezza, affinché i diritti allo studio e alla sicurezza non vengano più penalizzati”.