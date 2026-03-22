Inizia il playoff promozione per la Puliservice Reggio Calabria.

Oggi alle 17.30 prima sfida di post-season.

Da capolista mai sconfitta in campionato la squadra di Franco Giglietta scende in campo al PalaGallo di Catanzaro.

C’è da superare la forza casalinga della giovane Sporting Magna Graecia.



Sfida programmata al meglio delle due partite con Golden Set eventuale nel match di ritorno.

Gara due è in programma per sabato 28 marzo alle 19.30 al Boccioni.

59 punti, 20 giocate e venti vinte per Capitan Oliveira e compagne, con soli cinque set persi in totale e dieci punti di vantaggio sulla seconda.

Settimo posto in coabitazione con la Stella Azzurra per il team di Catanzaro che ha raccolto 24 punti con 8 vittorie e dodici sconfitte.