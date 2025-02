Ingresso nel Consiglio provinciale di Lentini, Alecci: “Si deve contare su persone attive come lui”

“Sono molto felice dell’ingresso di Vincenzo Lentini nel Partito Democratico e all’interno del gruppo ‘Democratici e Progressisti’ nel Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Vincenzo, sebbene giovane, da molti anni si è contraddistinto per una attività amministrativa dinamica e costante, basata sulla profonda conoscenza dei bisogni delle persone e del territorio, come si può evincere dalla sua attuale carica di presidente del Consiglio comunale di Limbadi”.



È quanto afferma il consigliere regionale Ernesto Alecci, secondo il quale “è fondamentale, nel momento storico attuale, poter contare, anche all’interno dell’ente intermedio, sull’apporto di persone attive e impegnate come Vincenzo, per portare avanti istanze urgenti per il territorio, come la depurazione, la sanità, i trasporti, e la valorizzazione di importanti risorse come il turismo e l’agricoltura. L’obiettivo – aggiunge – è sempre quello di continuare a crescere, attraverso le persone, tra le persone. Un lavoro di squadra importante che sta già portando ottimi risultati in termini di crescita dal punto di vista sociale, economico e politico e che da oggi potrà contare anche sull’energia, sulle idee e sulla passione di Vincenzo”.