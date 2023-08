Inglese e digitale, gli alunni serresi pronti ad accrescere le proprie competenze grazie ad un progetto con l’Unical

Interessante e ricco di spunti il convegno organizzato dall’Amministrazione comunale di Serra San Bruno e dal professor Robert Muzzì, sul tema “Costruire il futuro dei bambini calabresi attraverso il digitale e l’inglese”.

Grazie alla docente di Pedagogia all’Università della Calabria Antonella Valenti continua il progetto avviato a livello sperimentale lo scorso anno scolastico con i bambini delle scuole primarie che punta ad insegnare ai bambini a parlare la lingua più diffusa al mondo, in modo efficace, attraverso un allenamento continuo e l’uso delle tecnologie digitali. L’obiettivo di quest’anno è quello di implementare le attività facendo tesoro dell’esperienza maturata e tenendo conto delle potenzialità dei discenti. L’utilizzo delle piattaforme informatiche e la familiarità con la lingua inglese rappresentano infatti due prerequisiti per aumentare la competitività dei giovani, che devono offrire sempre nuove professionalità per riuscire a trovare una collocazione adatta nel mercato del lavoro. In questo senso, il progetto rappresenta un rilevante momento formativo per gli alunni che hanno mostrato capacità e voglia di apprendere.

Soddisfatta della “sinergia che porta a importanti risultati” si è detta l’assessore Raffaela Ariganello che ha rivolto “un ringraziamento a tutti i partecipanti e, in particolare, ai bambini e agli insegnanti presenti all’evento”.