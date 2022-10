Infrastrutture, Vono (FI): “Trasversale delle Serre, mia grande battaglia”

“Esprimo soddisfazione e gratificazione per la pubblicazione del bando di gara relativo al lotto della Trasversale delle Serre relativo al Superamento del cimitero di Vazzano. La Trasversale delle Serre, un’infrastruttura strategica per la Calabria e di congiungimento della provincia di Catanzaro con quella di Vibo Valentia, per meglio dire dello Jonio col Tirreno è stata da sempre una mia battaglia, fin dalla mia entrata in Parlamento. Continuando il lavoro svolto insieme ai cittadini e da semplice cittadina e professionista, ho sostenuto la causa del territorio, non solo riuscendo a far inserire nel Contratto di Programma Anas- MIT 2016/2020 tutti i lotti dell’infrastruttura ma insistendo per avere le risorse necessarie al completamento della stessa in un momento in cui la politica regionale e nazionale ignorava l’importanza della questione se non per ricordarsene ad ogni nuova tornata elettorale.



Già nel 2019, seguendo sempre attentamente la questione, i finanziamenti per i lotti del superamento del colle dello Scornari e del superamento del cimitero di Vazzano e per una parte della Vazzano- Vallelonga (128 mln di euro) sono rientrati nel contratto di programma e, autorizzati l’anno successivo dal CIPE, e successivamente nel contratto di aggiornamento e hanno permesso ad ANAS di poter avviare, conclusi i progetti definitivi, le operazioni di avvio delle procedure di bandi di gara e appalti.

Grazie ad un lavoro incessante e minuzioso svolto nella qualità di vicepresidente in Commissione infrastrutture al Senato nel 2020 la Trasversale delle Serre, una volta finanziata, è stata riconosciuta ‘opera prioritaria e strategica’ da parte del Governo Nazionale e quindi rientrante nelle opere da commissariare per velocizzare e semplificare le procedure di completamento dell’intero percorso.

Nel corso di questa legislatura che mi ha vista lavorare a testa bassa per la Calabria e i calabresi, tanti passi in avanti sono stati fatti per un’infrastruttura che, quando ho cominciato ad occuparmene, insieme a qualche amico, era bloccata da cinquant’anni e, certa che il mio impegno sarà costante, seppure in ruolo diverso, continuerò a sostenere lo sviluppo di un territorio che ha bisogno sempre più, prima che di bandiere, di persone che facciano il loro dovere a cominciare dagli enti legittimamente preposti”. Così in una nota la senatrice di Forza Italia Silvia Vono.