Infrastrutture, PD: “I calabresi continuano a viaggiare con ritardi impressionanti e su strade insicure”

“Il Piano sulle infrastrutture della Giunta Occhiuto descrive una regione moderna, veloce ed efficiente, che tuttavia i calabresi non vedono affatto”. Lo afferma il PD Calabria a seguito della presentazione del documento regionale sulla mobilità e i trasporti. “Si tratta – osservano i dem – di un Piano omnibus, con alta velocità, Statale 106, aeroporti, porti, metropolitane, Trasversale delle Serre e trasporto pubblico locale. Ciononostante, non c’è un solo cenno a quando finiranno le opere, a quali territori sarà data priorità e alla presunta diminuzione dei tempi di percorrenza. Inoltre, non è dato capire come nelle aree interne cambierebbe la vita dei pendolari, degli studenti, dei lavoratori e degli anziani”. Secondo il Pd Calabria, il documento della Regione usa elementi su spesa e interventi programmati, senza spiegare se, come e quanto i servizi miglioreranno. “Non si valuta la qualità dei trasporti – obietta il Pd – con le slide o con i milioni annunciati, ma con la puntualità o meno dei treni, la disponibilità o meno delle corse degli autobus, la tenuta o meno delle strade provinciali, l’affidabilità o meno dei collegamenti fra costa e montagna, la possibilità o meno di raggiungere un ospedale o un ateneo in tempi ragionevoli”. Il Pd Calabria ricorda che, secondo i dati Istat, il trasporto pubblico locale nei capoluoghi calabresi resta molto al di sotto della media nazionale. “Tuttavia, nel piano regionale – evidenzia il partito – non si capisce come si voglia colmare questo divario”. Secondo i dem calabresi e il segretario regionale, il senatore Nicola Irto, “il rischio è che si continui a puntare sulle grandi dichiarazioni senza affrontare le emergenze vere del territorio”. “La Statale 106 – accusano – continua a essere una delle strade più pericolose d’Italia. Inoltre, molte aree interne vivono con collegamenti debolissimi e sulla linea ionica i cittadini sono ancora costretti a sopportare tempi biblici. Tantissimi Comuni, se non bastasse, soffrono la mancanza o la carenza di trasporti pubblici”. “Sui temi dei trasporti – conclude il PD Calabria – bisogna ascoltare le università, i sindaci, le comunità locali e le imprese, per strutturare un piano di investimenti e interventi chiaro, completo ed efficace”.
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