Infrastrutture, Baldino (M5S): “Calabria agnello sacrificale della propaganda di Governo e Regione”

“Raccolgo e rilancio con forza l’appello del Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, che con una nota indirizzata a tutte le istituzioni, compresi noi parlamentari del territorio, ha avuto il coraggio di denunciare una verità che in troppi fingono di non vedere: la Calabria, con la destra al potere di Governo e regione, è l’agnello sacrificale della loro propaganda”, così su FB la deputata M5S Vittoria Baldino.

“Con l’ultima legge di Bilancio, il Governo Meloni ha tagliato il 70% dei fondi destinati alla messa in sicurezza delle strade provinciali. La stessa legge di Bilancio che ha stanziato 11,6 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera monumentale, ancora tutta sulla carta, mentre le strade reali – quelle che percorriamo ogni giorno per andare a scuola, al lavoro, in ospedale – diventano sempre più pericolose. Otto milioni che servivano a mettere in sicurezza le nostre vite e quelle di chi, ogni giorno, percorre tratti stradali ormai ridotti a trappole. E a dirlo non siamo soltanto noi. Lo denunciano i sindaci, le Province, chi ogni giorno amministra con responsabilità un territorio lasciato da solo ad affrontare emergenze strutturali”, rimarca Baldino.

“E allora viene da chiederselo con amarezza: davvero questi sono i soldi spesi meglio? Davvero la priorità di questo Governo è un ponte immaginario mentre il Sud si sgretola? Questa non è visione. È propaganda. Costruita sulle spalle del Sud e pagata con la nostra sicurezza. La Calabria merita rispetto, non promesse da campagna elettorale. Merita investimenti veri, strade sicure, presenza concreta dello Stato. Perché la sicurezza non è un privilegio. È un diritto. E io, questo diritto, non smetterò mai di pretenderlo. Da calabrese. Da cittadina. Da parlamentare”, conclude la Deputata