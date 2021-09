Influencer e youtuber: come si è evoluta la tradizionale figura dei “testimonial”

Negli ultimi anni, le evoluzioni nel mondo digitale hanno portato alla nascita di nuove figure, capaci di attrarre a sé persone interessate alla loro opinione su argomenti di varia natura. Parliamo degli influencer, che come suggerisce il nome, sono personaggi in grado di influenzare il proprio pubblico attraverso pubblicazioni su social network e altri canali web.

Fare l’influncer è oggi una vera e propria professione, basata sulla creazione di un “personal brand” e sulla cura del profilo comunicativo del personaggio, che deve essere sempre in linea con ciò che i followers dimostrano di apprezzare.

Cosa fanno realmente gli influencer?

Gli influencer, che in base al canale su cui sono maggiormente attivi possono prendere altri appellativi come youtuber, instagrammer, tiktoker e così via, possono essere paragonati alla tradizionale figura del testimonial, ossia un personaggio famoso chiamato dalle aziende per promuovere dei prodotti.

A differenza dei testimonial, gli influencer lavorano su uno spettro comunicativo più ampio che, partendo dalla creazione quotidiana di contenuti, giunge anche (ma non esclusivamente) alla parte promozionale. Il rapporto tra influencer e followers è diverso da quello che i classici testimonial radiotelevisivi hanno con il pubblico: in questo secondo caso, infatti, la relazione è per lo più univoca e si limita alla comunicazione del messaggio, mentre sul web si intrecciano veri e proprio rapporti di scambio tra le parti.

In buona sostanza, l’influencer apre la propria vita a un determinato target di pubblico, ponendosi come una sorta di amico o “consigliere virtuale”, dal quale trarre spunto per le proprie attività quotidiane o, semplicemente, per intrattenersi quando si utilizza lo smartphone.

Il fenomeno può sembrare molto elementare e in molti credono che guadagnare come influencer sia facile, ma in realtà il lavoro può essere molto complesso e richiedere un forte coinvolgimento nel corso delle 24 ore, trattandosi appunto come visto di un’attività da curare ogni giorno sin nei piccoli dettagli e soggetta, in caso di errori, a rischi per l’immagine personale.

Influencer marketing: come le aziende utilizzano i personaggi più amati per promuoversi

Da semplice fenomeno di costume, gli influencer sono diventati negli anni un vero e proprio strumento per il marketing delle aziende. Il loro lavoro, infatti, ha assunto col tempo un valore sempre più elevato nella creazione di interesse verso specifici prodotti e di fiducia nei confronti delle aziende che vengono citate all’interno di post e stories.

Chi segue i social ormai si fida quasi ciecamente dei personaggi con cui quotidianamente ha a che fare e da questi trae spunti e consigli anche per gli acquisti di tutti i giorni. Ecco dunque che investire sull’influencer marketing diventa un modo per farsi conoscere in una maniera nuova, basata soprattutto sull’esperienza diretta di chi mostra di aver utilizzato un prodotto e lo suggerisce ai propri contatti.

Le formule per avvalersi di questa leva di marketing sono differenti: gli influencer possono infatti fare da testimonial per singoli articoli o per un intero brand, parlandone in maniera dettagliata nei propri contenuti o addirittura mostrandoli nel momento stesso dell’utilizzo. Molto spesso, poi, agli influencer vengono riservati appositi codici sconto da fornire online, così da invogliare ulteriormente gli utenti a effettuare l’acquisto. Il costo dell’attività, ovviamente, dipenderà sia dal tempo dedicato all’azienda da promuovere che all’importanza del personaggio, al numero dei suoi followers e al livello di engagement (ossia di coinvolgimento) sul profilo social o sul canale utilizzato.

In alcuni settori specifici, come quello dei giochi e dell’intrattenimento per esempio, dai canali social il fenomeno può spostarsi su altre piattaforme: è il caso, per esempio, di Twitch per ciò che riguarda il mondo dei videogame.

Su questo portale, dedicato alla pubblicazione di video inerenti al gaming e alla trasmissione di dirette live, i personaggi più amati dal pubblico possono rappresentare un ottimo megafono per veicolare novità e offerte.

I casino digitali, che sfruttano lo strumento dei bonus per attrarre nuovi utenti e permettere loro una prova di slot machine, roulette e altri passatempi, sono molto seguiti su questa tipologia di piattaforme, tanto che le dirette video sia su Youtube che sullo stesso Twitch vantano oggi numeri davvero elevati di spettatori interessati al gioco e pronti a studiare le mosse dei più abili gamer.

In maniera non dissimile da ciò che accade sui social network, anche in questo caso ci si può trovare di fronte a veri esperti dei giochi da casino, protagonisti di canali interamente dedicati alla trasmissione non soltanto di sfide e tornei ma anche di spiegazioni e tutorial su blackjack, poker e tanto altro.

In questo senso, la figura dello streamer si può collocare nello stesso ambito degli influencer presenti sui social, con un peso online che, in linea con la continua crescita del settore iGaming, permette loro di presentarsi come una delle figure comunicative più interessanti nel prossimo futuro.