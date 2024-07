Infiorata in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie: il senso del legame fa grande Mongiana

“L’unione fa la forza”, ma non solo, la condivisione di pensieri diversi rende le cose più belle ed uniche. La prima infiorata a Mongiana in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie di domani ha preso vita quasi subito, da un incontro di passioni, di voglia di fare che si è concretizzato nel giro di pochissimi giorni. Un’idea sposata dalla forza, dalla caparbietà e dalla determinazione di un gruppo di donne che, collaborando ciascuna per la propria parte alla realizzazione del disegno, alla rifinitura dell’infiorata, hanno costruito una piccola opera d’arte. La forza delle donne, delle mamme, delle nonne e dei bambini ha messo d’accordo tutti. Sono stati utilizzati per la realizzazione dell’infiorata diversi materiali: segatura (che è stata colorata con l’utilizzo di colori a spray), sale grosso colorato con gessetti colorati, caffè, glitter e – ovviamente – non poteva mancare la presenza dei fiori, che ha arricchito e impreziosito l’immagine della Madonna con Gesù e i suoi angeli. Ma l’ingrediente essenziale è stato il senso di legame, di appartenenza a questo piccolo paese, che però ha grandi valori e grandi sentimenti.