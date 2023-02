Infiltrazioni della ’ndrangheta nelle scommesse on line: sequestrati ad imprenditore beni per un valore di 500mila euro

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria unitamente a personale dello

S.C.I.C.O., con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia,

diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione

Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni – per un valore complessivamente stimato di oltre 500.000 euro – riconducibili ad un imprenditore gioiese, con radicati interessi nel centro Italia, operante nel settore dei giochi e delle scommesse.



La sospetta figura criminale dell’imprenditore era emersa nell’ambito dell’operazione “Galassia”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria, con il supporto dello S.C.I.C.O., nei confronti di un sofisticato ed altamente remunerativo sistema criminale, finalizzato all’illecita raccolta di scommesse on-line attraverso importanti bookmakers esteri. In particolare, questi ultimi, aventi sede in Austria e Malta, avrebbero operato in patto sinallagmatico con la ‘ndrangheta.

Nello scenario è emersa la figura dell’imprenditore che avrebbe svolto – allo stato del procedimento e fatte salve successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento della responsabilità – il ruolo di promotore ed organizzatore di un’associazione inserita nel descritto sistema illecito, per cui è stato rinviato a giudizio per il reato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.

Alla luce delle richiamate evidenze, a seguito di specifica indagine a carattere economico/patrimoniale delegata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia – sempre più interessata agli aspetti economico-imprenditoriali legati alla criminalità organizzata – al G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria e al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, è stato sottoposto a sequestro nel mese di giugno 2021, su provvedimento della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, il patrimonio riconducibile all’imprenditore.

Successivamente a tale attività, il monitoraggio investigativo ha permesso di rilevare come il soggetto in questione – in costanza di esecuzione dei richiamati provvedimenti giudiziari disposti in ambito sia penale sia di prevenzione