Individuato l’uomo sospettato dei furti nelle chiese

Si stringe il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese della Piana di Gioia Tauro. Grazie all’attento lavoro investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova, le indagini hanno finalmente portato a risultati concreti.



Il percorso investigativo è iniziato subito dopo le denunce presentate dai parroci, con l’analisi scrupolosa dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di culto. Le immagini hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti del presunto autore e di collegarlo a diversi episodi, fornendo elementi decisivi per la sua identificazione.

Tra i casi contestati, spicca il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate, gesto che aveva provocato profondo sdegno nella comunità locale. Rubate anche le offerte dei fedeli contenute nei candelabri votivi, azione criminale compiuta lo scorso 27 agosto nella Chiesa di San Giuseppe di Taurianova.

L’attività investigativa, scaturita dalla denuncia del sacerdote della parrocchia, ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova di identificare in breve tempo il presunto autore.

L’uomo, un 49enne originario di Sassuolo ma residente in provincia, dopo aver raggiunto il luogo a bordo di una e-bike, si sarebbe introdotto nella chiesa approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli e, forzando con destrezza la serratura di sicurezza dei candelabri votivi, avrebbe sottratto le offerte in denaro contenute al loro interno, per un valore di diverse centinaia di euro.

Nonostante indossasse un cappellino con visiera per ostacolarne il riconoscimento, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona, è stato compiutamente identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

L’indagato è stato deferito all’Autorità giudiziaria, a conferma della costante vicinanza dell’Arma alle comunità e del ruolo fondamentale dei Carabinieri nella tutela del patrimonio culturale e spirituale del territorio.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari: l’effettiva responsabilità della persona e la fondatezza delle accuse saranno valutate nel corso del giudizio, senza escludere sviluppi investigativi anche a favore dell’indagato.