Individuato il cercatore di funghi disperso da ieri

È stata individuata la persona dispersa dalla serata di ieri nel comune di Molochio in località Zomaro. Il malcapitato è stato trovato dal nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco, adesso si sta procedendo a raggiungerlo per effettuare il recupero. Il disperso risponde a distanza alle domande del personale soccorritore per cui è cosciente.

Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione effettuata dai familiari che non lo avevano visto rientrare a casa. L’uomo si era avventurato alla ricerca di funghi.

Sul posto nell’immediato sono state inviate le squadre di Polistena, il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e dalle prime luci dell’alba il nucleo cinofili VVF Calabria.