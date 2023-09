Individuati numerosi lavoratori non legittimamente assunti

Nei scorsi giorni, i finanzieri della Compagnia di Soverato hanno individuato due locali soveratesi, in

particolare un ristorante e una discoteca, nei quali venivano impiegati numerosi lavoratori –rispettivamente 4 nel ristorante e oltre 10 presso la discoteca, tra personale di sala, addetti alla sicurezza e staff con diverse funzioni – non legittimamente assunti e per giunta non abilitati alla specifica mansione che gli stessi sono stati sorpresi a svolgere.