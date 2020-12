Indennità una tantum ai soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva, arrivano i contributi ma non per tutti

È stato pubblicato dal competente Dipartimento della Regione Calabria l’elenco relativo all’indennità di sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionale ed appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.

Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni originarie, attraverso un’integrazione contributiva, dovrebbe dare una boccata d’ossigeno a coloro i quali dovrebbero svolgere attività di tirocinio (ex percettori di mobilità in deroga). Quindi una buona notizia quando ormai siamo a pochi giorni dal Natale di un anno particolarmente difficile per via della situazione epidemiologica. Problemi amplificati per coloro i quali per effetto delle disposizioni anti-Covid non hanno potuto svolgere le attività spettanti.

Tuttavia, dai primi controlli effettuati, nell’elenco sembrerebbero mancare proprio coloro che già nella scorsa estate non erano stati inseriti per motivi ancora da accertare.

Prosegue, dunque, l’odissea dei lavoratori (e delle loro famiglie) in cerca di un sostegno economico.