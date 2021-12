Indagine annuale “Sole 24 Ore” sulla qualità della vita: buio pesto per le province calabresi

Trascorrono gli anni, ma vanamente per la qualità della vita delle province calabresi. Il consueto rapporto de “Il Sole 24 Ore”, che puntualmente coincide con il periodo natalizio, non presenta, in coda, variazioni di rilievo rispetto al 2020. Crotone ultima era ed ultima è rimasta.

Nessun altro territorio provinciale italiano è ridotto peggio secondo i numerosi indicatori presi in esame nell’indagine del prestigioso quotidiano economico-finanziario. Problemi e disagi che si acuiscono nel corso del tempo e resi manifesti dallo stato deficitario dei servizi e delle infrastrutture, del trasporto pubblico e della desertificazione aziendale. Difficile esultare pure nel Vibonese, area anch’essa ancorata ad una 104/ma posizione, proprio come lo scorso anno e nel Reggino, che, invece, ha fatto registrare un peggioramento di sei postazioni tale da collocarla malinconicamente alla posizione numero 101 della graduatoria. Migliora, nel report che indica il benessere complessivo delle diverse zone del Paese, solo la provincia di Catanzaro che, 103/ma nel 2020, si arrampica fino alla 96/ma posizione. Sostanzialmente stabile il collocamento di Cosenza che, dal posto 86 scende all’88/mo issandosi sul podio più alto della poco consolante classifica calabrese.