Incrocio a Soriano fra i due svincoli autostradali, partono i lavori di messa in sicurezza: Bartone ringrazia Solano

“Proseguire nelle azioni del solo interesse comune, è una strada sicura e che porta lontano”. È quanto afferma il sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone che ringrazia il presidente della provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, con il quale ha avuto “sempre confronti imperniati di una comunicazione sinergica, per l’impegno profuso e l’importante obiettivo raggiunto. La tutela del bene comune – aggiunge – è valore imprescindibile e segno di appartenenza consapevole e responsabile a un territorio, che ha il diritto inalienabile di essere sicuro”.

Solano ha comunicato a Bartone la sottoscrizione del contratto d’appalto per i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali n. 73-65-90 per in importo complessivo di 331.923,10 euro.

L’intervento prevede “la realizzazione di una intersezione a raso ‘rotatoria’ , da realizzarsi in sostituzione dell’attuale intersezione tra le strade provinciali n. 65 e n. 73 (zona ditta Varì) che consentirà di ridurre notevolmente la velocità dell’incrocio, ed il decremento degli incidenti, ivi compreso l’ammodernamento della pavimentazione stradale ed opere annesse”.

Inoltre, “sulla Sp n. 95 nel tratto compreso tra i due svincoli autostradali, quello di Vazzano e quello delle Serre, è previsto il rifacimento di un breve tratto della pavimentazione stradale in prossimità dell’intersezione a rotatoria e la messa in sicurezza delle opere di Protezione laterali installate lungo il ponte sul fiume Marepotamo con l’installazione di barriere di sicurezza bordo ponte lungo la Sp n. 73”. I lavori saranno consegnati “nelle prossime ore” e dovranno terminare entro “120 giorni”.